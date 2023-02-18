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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak

18 Şubat 2023 Cumartesi 10:40
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin ilanda belirtilen Fakülte ve Bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. maddesi ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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