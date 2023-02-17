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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim üyesi alacak

17 Şubat 2023 Cuma 15:04
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim üyesi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin ilanda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23, 24 ve 26. maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin yürürlükteki ilgili maddelerine ve Üniversitemizin “Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine” göre Öğretim üyesi alınacaktır. İstekliler başvurularını şahsen yapacaklardır. Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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