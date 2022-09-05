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İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler MYO Öğretim Görevlisi alacak

05 Eylül 2022 Pazartesi 15:15
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler MYO Öğretim Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;   İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler MYO ilanda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 33. maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği ”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içerisinde Müdürlüğü İstanbul Yerleşkesi (Cankurtaran Mah. Kennedy Cad. No:2 Ahırkapı Feneri Yanı Fatih/İSTANBUL) İnsan Kaynakları Birimine şahsen veya kargo yoluyla yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 05.09.2022 15:16
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