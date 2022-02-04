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İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
04 Şubat 2022 Cuma 11:32
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, ilanda belirtilen akademik birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar şahsen veya kargo yoluyla, ilanda belirtilen adrese yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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