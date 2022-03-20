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İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 10 öğretim görevlisi alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
20 Mart 2022 Pazar 11:51
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 10 öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu’na 2547 Sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlerine belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim Elemanları alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi 01.04.2022 olup, başvurular Şahsen veya Posta Yolu ile yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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