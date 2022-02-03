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İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 15 öğretim görevlisi alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
03 Şubat 2022 Perşembe 13:30
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 15 öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İstanbul Şişli Meslek Yüksekokuluna, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlerine belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim Elemanları alınacaktır.

Son başvuru tarihi 17.02.2022 olup, başvurular şahsen veya Posta Yolu. İle yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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