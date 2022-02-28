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İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
28 Şubat 2022 Pazartesi 12:28
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  İstanbul Şişli Meslek Yüksekokuluna, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre ilanda belirtilen
akademik birimlerine belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim Elemanları alınacaktır.

Son başvuru tarihi 14.03.2022 olup, posta yolu ile müracaat eden adaylardan, başvuru dosyası müracaat tarihi sonuna kadar ulaşmayan ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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