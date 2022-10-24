Ä°stanbul Teknik Ãœniversitesi 27 AraÅŸtÄ±rma GÃ¶revlisi alacak

BasÄ±n Ä°lan Kurumu ilan portalÄ± ilan.gov.trâ€™de yer alan duyuruya gÃ¶re; Ä°stanbul Teknik Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼, 657 sayÄ±lÄ± Kanun, 2547 sayÄ±lÄ± Kanun ve Ã–ÄŸretim Ãœyesi DÄ±ÅŸÄ±ndaki Ã–ÄŸretim ElemanÄ± KadrolarÄ±na YapÄ±lacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi SÄ±nav Ä°le GiriÅŸ SÄ±navlarÄ±na Ä°liÅŸkin Usul ve Esaslar HakkÄ±nda YÃ¶netmeliÄŸin ilgili hÃ¼kÃ¼mleri uyarÄ±nca 27 AraÅŸtÄ±rma GÃ¶revlisi alacak.



BaÅŸvurular; kadrosu ilan edilen birime ÅŸahsen veya posta ile yapÄ±lacak olup, postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alÄ±nmayacak.



SÄ±nav Takvimi aÅŸaÄŸÄ±daki gibidir.



BaÅŸvuru BaÅŸlama tarihi : 24.10.2022

BaÅŸvuru BitiÅŸ Tarihi : 07.11.2022

Ã–n DeÄŸerlendirme Tarihi : 11.11.2022

SÄ±nav Tarihi : 16.11.2022

SonuÃ§ AÃ§Ä±klama Tarihi : 22.11.2022



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