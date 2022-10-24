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Ä°stanbul Teknik Ãœniversitesi 27 AraÅŸtÄ±rma GÃ¶revlisi alacak

24 Ekim 2022 Pazartesi 15:53
Ä°stanbul Teknik Ãœniversitesi 27 AraÅŸtÄ±rma GÃ¶revlisi alacak

BasÄ±n Ä°lan Kurumu ilan portalÄ± ilan.gov.trâ€™de yer alan duyuruya gÃ¶re;  Ä°stanbul Teknik Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼, 657 sayÄ±lÄ± Kanun, 2547 sayÄ±lÄ± Kanun ve Ã–ÄŸretim Ãœyesi DÄ±ÅŸÄ±ndaki Ã–ÄŸretim ElemanÄ± KadrolarÄ±na YapÄ±lacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi SÄ±nav Ä°le GiriÅŸ SÄ±navlarÄ±na Ä°liÅŸkin Usul ve Esaslar HakkÄ±nda YÃ¶netmeliÄŸin ilgili hÃ¼kÃ¼mleri uyarÄ±nca 27 AraÅŸtÄ±rma GÃ¶revlisi alacak.

BaÅŸvurular; kadrosu ilan edilen birime ÅŸahsen veya posta ile yapÄ±lacak olup, postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alÄ±nmayacak.

SÄ±nav Takvimi aÅŸaÄŸÄ±daki gibidir.

BaÅŸvuru BaÅŸlama tarihi : 24.10.2022
BaÅŸvuru BitiÅŸ Tarihi : 07.11.2022
Ã–n DeÄŸerlendirme Tarihi : 11.11.2022
SÄ±nav Tarihi : 16.11.2022
SonuÃ§ AÃ§Ä±klama Tarihi : 22.11.2022

Ä°lan metnini gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Ä°LAN.GOV.TR

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