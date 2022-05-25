Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 29
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.387,91
ALTIN
972,63
DOLAR
16,31
STERLİN
20,39
EURO
17,40
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Osmancık Belediyesi Memur alacak
Osmancık Belediyesi Memur alacak
Afyonkarahisar İli Karaadilli Belediyesi 2 memur alacak
Afyonkarahisar İli Karaadilli Belediyesi...

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
25 Mayıs 2022 Çarşamba 14:48
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin ilanda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

Başvurular, 08.06.2022 tarihine kadar ilgili birime şahsen veya posta (https://www.ticaret.edu.tr/iletisim.aspx) ile yapılmalıdır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bingöl'de 29 yıl önce şehit edilen 33 asker törenle anıldı
Bingöl'de 29 yıl önce şehit edilen 33 asker törenle anıldı
Bakan Karaismailoğlu: AB'den beklentimiz, ulaştırma faslını müzakerelere açması
Bakan Karaismailoğlu: AB'den beklentimiz, ulaştırma faslını müzakerelere açması
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans