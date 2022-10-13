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İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

13 Ekim 2022 Perşembe 15:16
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin ilanda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüye göre öğretim elemanları alınacaktır.

İlânda belirtilen Profesör ve Doçent kadroları için başvurular Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvurular ise Resmi Gazete tarihinden itibaren ilgili Fakülte Dekanlığına, on beş gün içerisinde şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılacaktır. Kargo veya postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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