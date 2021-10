İstanbul'un kadın itfaiyecileri görev başında

İSTANBUL

Beş aylık eğitimin ardından 37 kadın itfaiyeci, 13 Eylül'deki törenle birlikte görev yerlerine atandı ve ilk müdahalelerini de gerçekleştirmeye başladı. Şişli İtfaiye İstasyonu'nda göreve yapan itfaiyeci Dilara Karabulut ve Tuğba Kaya itfaiyede kadın olmayı, işin zorluklarını, görev anında hissettiklerini ve vatandaşların kendilerine yaklaşımlarını anlattı.

"ÇOK ÇALIŞTIM VE ASLA VAZGEÇMEDİM"

İtfaiyeci olmanın hayali olduğunu söyleyen Dilara Karabulut (25) sınava girme sürecini şöyle anlatıyor:

"Küçükten diziler ve dergilerde itfaiyecileri çok görüyordum. Hatta itfaiyeci boyama kitapları oluyordu, onları boyuyordum. Üniversiteden 20 yaşında mezun oldum. Mezun olduktan sonra 5 yıl bekleme sürem oldu. Çünkü atanamadım ve kadınları bu mesleğe yakıştırmadıkları için beklemek zorunda kaldım. Sabrettim ve 25 yaşında itfaiyeci oldum. Ancak itfaiyeci olma sürecim çok zordu. Çok çalıştım ve asla vazgeçmedim."



"KADINDAN İTFAİYECİ OLUR MU? DİYE ÇOK TEPKİ ALIYORUM"

Karabulut, sözlerine şu şekilde devam etti:

"İtfaiyecilik erkek ya da kadın mesleği değil yürek işidir. Cinsiyet tanımayan bir meslek. Ancak kadınların neden bu mesleği bu zamana kadar yapmadığına anlam veremiyorum. Biz hayvan kurtarma, kaza, deprem, sel gibi olaylara da gidiyoruz. Zaten itfaiyecilik ekip işi, ben burada tek başıma iş yapmıyorum. Yanımda herhangi bir kadın ve erkek itfaiyeci de oluyor. 'Kadından itfaiyeci olur mu?' diye çok tepki alıyorum. Ancak bu söylemleri artık umursamıyorum. Kendi işimde başarılı olmak için uğraşıyorum. Bu yüzden 'kadından itfaiyeci olur mu' gibi sözlerinin olmaması lazım. İtfaiyecilik mesleğinde 'işini ne kadar iyi yapıyor' diye söylemler olması lazım."

"KADINLAR ASLA PES ETMEMELİ"

Kadınların hayatın her yerinde olması gerektiğini belirten Karabulut, "Uzun çalışma saatleri zorlasa da günün sonunda hayat kurtarmanın verdiği o mutluluk her şeye bedel oluyor. Bir işi başarmak isteyen kadınlar asla pes etmemeli ve hayatın her yerinde olmalı. İtfaiyeci olmak isteyen kadınlar tavsiyem olumsuz söylemlerin hepsini kulak arkası edin ve buraya gelin. İlk iş günümde erkek itfaiyeci meslektaşlarım kadın olduğumuz için bizi aralarına almaya çekindi. Ben de 'bütün nöbetlerim böyle mi olacak?' diye düşünmeye başladım. Ancak birkaç nöbet sonrası bizleri aralarına aldılar ve şu an hepsi ailem gibi" diye konuştu.



"VATANDAŞLAR 'A KADIN İTFAİYECİ' DİYE ŞAŞIRIYOR"

İyi ki itfaiyeci olduğunu söyleyen Tuğba Kaya (28), "KPSS'ye hazırlanırken polis, bekçi ya da zabıta hangisi olacağını bilmiyordum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye alımını gördüm. Daha sonra 15 günde Malatya'da itfaiye alımları için çalıştım. Malatya baya soğuktu. Kendim ağırlık alıp parklarda çalıştım. Şu an iyi ki de itfaiyeci olmuşum diyorum. Hem spor yapmayı hem de insanlara yardımcı olmayı seviyorum. Zaten kadınlar isterse birçok şeyi başarabilir. Marmaris yangınlarında bir fotoğraf vardı bir kadın itfaiyeci olmadığı halde itfaiye hortumunu sırtlayıp götürebilmişti. Olaylara gittiğimizde vatandaşlar 'a kadın itfaiyeci' diye şaşırıyor. Hatta fotoğraf çektirmek isteyen de çok oluyor" ifadelerini kullandı.

"KADIN ARKADAŞLARIMIZ GÖREVE BAŞLADIĞINDA BİRAZ TEDİRGİN OLDUK"

3 yıldır Şişli İtfaiye İstasyonu'nda itfaiye eri olarak çalışan Hakan İlhan (26) ise "Kadın arkadaşlarımız göreve başladığında biraz tedirgin olduk. Acaba bu işi yapabilirler mi? diye düşündük. Ama göreve başladıktan sonra kadın itfaiyeci arkadaşların bu işi rahatlıkla yapabildiklerini gördük" dedi.