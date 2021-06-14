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İstanbul Üniversitesi'nden gayrimenkul satış ihalesi

İstanbul Üniversitesinden Antalya'daki muhtelif gayrimenkulleri satışa çıkardı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
14 Haziran 2021 Pazartesi 13:17
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İstanbul Üniversitesi'nden gayrimenkul satış ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü adına kayıtlı Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan 9 adet  taşınmaz mal 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile ilanda gösterilen gün ve saatte her bağımsız bölüm ayrı ayrı peşin bedelle satışa çıkarılıyor.

Yapılacak ihaleye katılacak olan isteklilerin ilanda istenilen belgeleri asıl olarak sunmaları gerekmektedir.

Satışa çıkarılan gayrimenkullerin cinsi, büyüklüğü, konumu, muhammen bedeli gibi diğer bilgilere buradan ulaşabilirsiniz
 

İLAN.GOV.TR

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