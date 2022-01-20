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İstanbul Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
20 Ocak 2022 Perşembe 14:52
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İstanbul Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 nci maddenin (B) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 299 sözleşmeli personel alacak.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru adresinden online olarak yapılacak.

İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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