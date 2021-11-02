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İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Kasım 2021 Salı 10:24
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İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İstanbul Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında 36 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvuracak adayların 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmaları gerekmekte olup Lisans için 2020 KPSS-P3; Önlisans için 2020 KPSS- P93 ve Ortaöğretim için 2020 KPSS- P94 puan türü esas alınacaktır.

Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru adresinden online olarak yapılacaktır. 

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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