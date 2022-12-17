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İstanbul ve Kocaeli'de 69 Vakıf taşınmazı kiraya verilecek

17 Aralık 2022 Cumartesi 14:11
İstanbul ve Kocaeli'de 69 Vakıf taşınmazı kiraya verilecek

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, İstanbul'da 67, Kocaeli'de 2 olmak üzere toplam 69 Vakıf taşınmazını 5 Ocak 2023 tarihide düzenlenen ihale ile kiraya verecek.

Kira kontratı 31.12.2023 tarihine kadar olup, ihalede oluşan rakamın üzerine 2024 dönemi aylık kira bedellerine TÜFE 12 aylık ortalamaları oranında kira artışı yapılacak ve teminat farkları tamamlanacak. Takip eden yıllar için kira süresi sonunda İdare tarafından tebliğ edilecek kira bedelinin kabul edilmesi halinde sözleşme aynı şartlarla devam edecek.

5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun muafiyet ve istisnalar başlıklı 77. maddesi gereğince Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazlar her türlü vergi (KDV hariç), resim, harç ve katılım payından istisnadır. Ancak Vakıf taşınmazlarda yapılacak iş, meslek, sanat, ikamet vb. için belediye ve/veya ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan alınacak her türlü izinler ile ruhsat, elektrik, su, doğalgaz vb. abonelik işlemlerinden çıkabilecek her türlü masraf, giderleri kiracıya aittir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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