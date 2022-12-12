Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.199,19
ALTIN
1.074,45
DOLAR
18,65
STERLİN
22,88
EURO
19,69
İstanbul ve Tekirdağ'da 81 Vakıf taşınmazı kiralanacak
İstanbul ve Tekirdağ'da 81...
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel alacak
Tapu ve Kadastro Genel...
TOKİ'den satılık 244 iş yeri
TOKİ'den satılık 244 iş...
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim...

İstanbul ve Tekirdağ'da 81 Vakıf taşınmazı kiralanacak

12 Aralık 2022 Pazartesi 14:00
İstanbul ve Tekirdağ'da 81 Vakıf taşınmazı kiralanacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü, İstanbul ve Tekirdağ'da 81 Vakıf taşınmazını, ihalesinde oluşacak olan bedeller üzerinden 31.12.2023 tarihine kadar kiraya verecek. İhalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinden itibaren İdare'nin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için, Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacak. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi Gereğince tahliye edilecektir.

İhale açık teklif usulü ile 28 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 13.00’te İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü zemin kat ihale salonunda yapılacak. Konut İhalesine katılanlar birden fazla konut ihalesine başvuru yapabilir ancak bir tanesini kiralayabilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel alacak
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel alacak
TOKİ'den satılık 244 iş yeri
TOKİ'den satılık 244 iş yeri
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans