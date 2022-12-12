İstanbul ve Tekirdağ'da 81 Vakıf taşınmazı kiralanacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü, İstanbul ve Tekirdağ'da 81 Vakıf taşınmazını, ihalesinde oluşacak olan bedeller üzerinden 31.12.2023 tarihine kadar kiraya verecek. İhalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinden itibaren İdare'nin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için, Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacak. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi Gereğince tahliye edilecektir.



İhale açık teklif usulü ile 28 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 13.00’te İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü zemin kat ihale salonunda yapılacak. Konut İhalesine katılanlar birden fazla konut ihalesine başvuru yapabilir ancak bir tanesini kiralayabilir.



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