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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 27 Öğretim Üyesi alıyor

11 Eylül 2022 Pazar 09:14
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 27 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi  Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 657 sayılı Yasa’nın 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayan öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvurular İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Maltepe Mahallesi, Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26 Cevizlibağ /Zeytinburnu/ İstanbul adresine şahsen yapılacaktır. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, eksik belge ve süresi içinde yapılmayan başvurular ile posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Not: İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere ve doldurulması gereken formlara; https//www.yeniyuzyil.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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