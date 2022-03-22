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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 6 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
22 Mart 2022 Salı 15:07
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 6 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi  birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır

Son başvuru tarihi 05.04.2022 olup,  İlgili Yönetmelikte belirtilen genel şartlar ile unvanlara ilişkin özel şartlara ve 657 sayılı Yasa’nın 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Maltepe Mahallesi, Yılanlı Ayazma Caddesi, Cevizlibağ / Zeytinburnu / İstanbul adresine şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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