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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 8 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor

10 Eylül 2022 Cumartesi 13:00
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 8 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. İlgili Yönetmelikte belirtilen genel şartlar ile unvanlara ilişkin özel şartlara ve 657 sayılı Yasa’nın 48. Maddesinde belirtilen şartlara haiz adayları İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Maltepe Mahallesi, Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26 P.K. 34010 Cevizlibağ / Zeytinburnu / İstanbul adresine şahsen başvuru yapacak olup, Son başvuru tarihinden sonra yapılan, internet ve posta ile yapılan ve eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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