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İstinye Üniversitesi 9 öğretim elemanı alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
23 Şubat 2022 Çarşamba 11:39
İstinye Üniversitesi 9 öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  İstinye Üniversitesi’nin ilanda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Son başvuru tarihi 09.03.2022 olup, adayların; son başvuru tarihi mesai bitimine kadar ilanda belirtilen evrakları İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsüne posta yoluyla veya şahsen ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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