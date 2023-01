İsveç'e tepki amacıyla 90 bin camide sabah namazı vaktinde Kur'an-ı Kerim okundu

Ankara

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, sosyal medya hesabından "Yarın sabah namazımızı kılmak ve Kur'an-ı Kerim okuyup dua etmek için camilerdeyiz." çağrısı üzerine, ülke genelindeki tüm camilerde Kur'an-ı Kerim okuma programı düzenlendi.

Programa, Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fetih Suresi'ni okudu, dua etti.

Erbaş, daha sonra sabah namazını kıldırdı.

"Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenler ona düşmanlık etmekten çekinmiyor"

Namazın ardından konuşan Erbaş, okuduğu ayetin "Ey Muhammed (s.a.v.) Kur'an-ı sana insanları karanlıktan aydınlığa çıkarasın diye indirdik." anlamını taşıdığını belirterek, Kur'an-ı Kerim'in indirilme sürecini anlattı.

Kur'an-ı Kerim'in en güzel şekilde öğrenilmesi gerektiğini belirten Erbaş, "Kur'an-ı Kerim'i bilmeyen, tanımayan insanlar, ona düşmanlık etmekten çekinmiyor. Keşke tanısalar, Kur'an-ı Kerim'i açıp okusalar. Biz bunun için mücadele etmeliyiz, Kur'an-ı daha fazla insana anlatmaya gayret etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

İslam'ın rahmet, merhamet ve barış dini olduğunu vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"Buradan bütün dünyaya seslenmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim sadece Müslümanlara gönderilen bir kitap değil bütün insanlara gönderilen bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'i tanıyın, anlayın, Kur'an-ı Kerim'e düşman değil dost olun. Çünkü Kur'an-ı Kerim, hepimiz için kurtarıcı bir kitaptır."

İslam'ın insanlığa ve yeryüzüne gönderilen en büyük nimet olduğunu belirten Erbaş, bu nimetten tüm insanların yararlanmasını arzu ettiğini bildirdi.

Erbaş, "Bütün insanlar olarak, birbirimizin inancına, kitabına, ırkına, mezhebine saygı göstererek yaşamak durumundayız." dedi.

Eskişehir

Kent merkezindeki Reşadiye Camisi'nde "Kur'an dostları haydi sabah namazında Kur'an ziyafeti ve duada buluşalım" etkinliğinde İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından kıldırılan namazın ardından, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Programa, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İzmir

İzmir'deki camilerde "Kur'an dostları, haydi sabah namazında Kur'an ziyafeti ve duada buluşalım" başlıklı program düzenlendi.

Camilerde sabah namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

İl Müftüsü Salih Sezik, Bornova ilçesinde bulunan Yavuz Sultan Selim Camisi'ndeki programa iştirak etti. Sezik, yaptığı konuşmada, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e ve İslam alemine yapılan saygısızlığı kınadı.

Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da katıldı.

TÜGVA üyeleri, Buca'da buluştu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri Buca ilçesindeki Eyüp Sultan Camisi'nde bir araya geldi.

TÜGVA Buca İlçe Başkanı Zafer Aygül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İslam'ın barış, kardeşlik ve hoşgörü dini olduğunu vurguladı.

Kutsal değerlere yapılan saldırının sonunun hüsran olacağını vurgulayan Aygül, "İnsanları cehaletten aydınlığa çıkaran, yüce kitabımıza dönük her saygısızlık, insanlık suçudur." ifadelerini kullandı.

Erzurum

Erzurum'da sabah namazı sonrası Lalapaşa Camisi bahçesinde bir araya gelen vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, "Kur'an'a uzanan eller kırılsın", "Zalimler için yaşasın cehennem", "Müslüman zulme boyun eğemez" şeklinde slogan attı.

Tekbir getiren vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemini gerçekleştiren ile olaya izin verenlere tepki gösterdi.

Grup adına basın açıklaması yapan Genç Memur-Sen İl Başkanı Yavuz Selim Coşkun, karanlığın ve cehaletin panzehrinin şüphesiz insanlığı aydınlığa çıkaran Kur'an olduğunu belirterek, "Allah’ın kelamı Kur'an-ın hiçbir faniye ihtiyacı yoktur. Nitekim Allah yüce kitabında 'Hiç şüphe yok ki o Kur'an-ı biz indirdik, onu koruyacak olan da biziz.' ifadesiyle Kur'an'ın ilelebet hakim olacağını bildirmiştir. Dolayısıyla İslam düşmanları dinimize de kitabımıza da hiçbir zarar veremezler." diye konuştu.

"Bir nefret suçu olduğunu biliyoruz"

Kur'an-ı Kerim'e yapılacak hiçbir edepsizliğe karşı sessiz kalmayacaklarını vurgulayan Coşkun, "kendisini sözde demokrasi ve özgürlük havarisi olarak gören Avrupa ülkelerinin, Müslümanlara karşı yapılan saldırılarda hiçbir hassasiyet gözetmediğini" aktardı.

Kur'an'ın yakılmasına izin verilmesini de bu provokasyonların bir parçası olarak gördüklerini dile getiren Coşkun, şunları kaydetti:

"Kutsal olana saldırmanın hiçbir şekilde düşünce ve ifade özgürlüğü kisvesiyle örtülemeyeceğini, aksine bunun bir nefret suçu olduğunu biliyoruz. Ancak her nedense Müslümanların kutsalı söz konusu olduğunda bütün dünyanın, bilhassa Batının nasıl üç maymunu oynadığını da görüyoruz. Kur'an'a yapılacak her türlü saldırıya karşı mücadele edeceğiz."

Programa, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Ardahan

Ardahan'daki camilerde toplanan cemaat, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasını kınadı.

Başta Merkez Cami olmak üzere sabah namazının ardından cemaat, Kur'an-ı Kerim yakılmasını dua ederek kınadı.

İslam ümmetinin kutsallarının korunması çağrısında bulunuldu.

Ağrı

Ağrı'da da İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterildi.

İl Müftüsü Celal Büyük’ün katılımıyla Hacı Halis Ünsal Camisi'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu.

İl genelindeki camilerde kılınan namazın ardından dua edilip İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterildi.

Adana ve Hatay

Adana ve Hatay'da, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti.

TÜGVA Adana İl Temsilciliğince, sabah namazının ardından Ulu Cami önünde basın açıklaması yapıldı.

İl Koordinatörü Mustafa Akbay, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Kutsal değerlere yönelik saldırıların hüsranla sonuçlanacağını belirten Akbay, "İnsanları cehaletten aydınlığa çıkaran yüce kitabımıza dönük her saygısızlık insanlık suçudur ve kutsal kitabımızın yakılmasına izin vermek tek kelimeyle alçaklıktır." dedi.

Gruptakiler açıklamanın ardından dua okudu.

Hatay'da da TÜGVA Hatay İl Temsilciliğinin çağrısıyla Habib-i Neccar Camisi'nde toplanan grup, sabah namazı sonrasında İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti.

Basın açıklamasının ardından katılımcılar, tekbir getirip dua etti.

Samsun

Büyük Cami'de kılınan sabah namazı sonrası İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterildi, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Müftü Yardımcısı Abdullah Kılıç, camideki programda yaptığı konuşmada, yaşanan olaya tepki göstererek, "Müminler bizim yapmamız gereken bir daha kitaba yeniden dönmemiz. Önce kendimizi düzeltmemiz, sonra ailemizi düzeltmemiz, bunun mücadelesini vermemiz. Sonra hala Batı'yı tanımayan insanlar var, hala onların özlemiyle yaşayanlar var. Onlara kim götürecek İslam'ı? Biz. İslam'ı gündemde tutacağız bunun mücadelesini vereceğiz. Yeryüzünde Müslümanlar, müminler kardeş olacak." dedi.

Kılıç, sabah namazında camilerin doldurularak İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterilmesinin değerli olduğunu, bu saldırıları yapanların, yapılan tepkileri takip ettiğini aktararak, şunları dile getirdi:

"Biz onların kitabını yaktığımızda onların durumu nedir? Onlar bunu çok iyi gözetliyorlar, adımlarını ona göre atıyorlar. Siz sabah buraya gelerek dediniz ki, 'Ben kitabımın yanındayım, benim safım belli, ben müminim, Müslüman'ım bunu tüm insanlığa ilan ediyorum. Ben safımı kitabımın yanında yer alarak gösteriyorum. Bu şuurla mücadelemiz devam ederse Allah'ın izniyle bunların hepsi çok yakında kaybedecek."

Cami çıkışında ise Samsun Milli İrade Platformu adına açıklama yapan Ali Sarıalioğlu, İsveç'in Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı kınayarak, "Hiç usanmadan ve utanmadan İslam'ın kutsal değerlerine saldırmaktan çekinmeyen terörist sevici Batı dünyası ve destekçileri bilmedir ki Türkiye'de size asla geçit verilmeyecek ve dinine, değerlerine kıyamete kadar sahip çıkacak bir gençlik var. Kutsal değerlerimize yapılan bu apaçık saldırının sonu apaçık hüsrandır." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından tekbir getirerek dua eden cemaat, daha sonra dağıldı.

İstanbul

İstanbul'da çok sayıda vatandaş, Taksim Camisi'nde kıldıkları sabah namazının ardından İsveç'in Stockholm kentinde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı kınadı.

Aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın eylemine tepki olarak sabah namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, namazın ardından cami önünde yaptığı açıklamada, Paludan'ın hakaretini ve hakaretine izin veren İsveç hükümetini kınamak için Türkiye Gençlik Vakfı ve diğer sivil toplum kuruluşları olarak Taksim Camisi'nde bir araya geldiklerini belirtti.

Bu kapsamda Türkiye'nin dört bir tarafında sabah namazı vaktiyle bütün Müslümanlar'ın bir araya geldiğini ifade eden Beşinci, "Bu hadsiz tavra karşı duruşu göstermek için bir arada toplandılar. Biz inanıyoruz ki İslam dini barış dini, rahmet dini, birlik dini, beraberlik ve kardeşlik dinidir. Hem dünyadır, hem ahirettir." dedi.

İslam dinine yapılan haksız tavrı kabul etmediklerini ifade eden Beşinci, şöyle konuştu:

"Önderimiz Hazreti Muhammed, kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir. Buna yapılan her türlü saygısızlık önce Müslüman alemine sonra Türkiye Büyükelçiliğinde yapıldığı için de ülkemize yapılmıştır. Bu manada Türkiye'nin gençleri olarak bu bizim kırmızı çizgimizdir. Buna tepkimiz bugün böyle, yarın daha da kalabalıklarla olacaktır. Bir tane kendini bilmezin orada 'Kur'an-ı Kerim'i yakacağım' deyip, güvenlik eşliğinde çitlere alınarak tüm dünyanın gözü önünde hadsiz tavrı sergilemesi aşağılık bir tavırdır. Bu tavrı sergilemesine izin veren İsveç hükümetini de kınıyoruz. Bu tavrı sergileyen o zatı da kınıyoruz."

"Türkiye de size asla geçit vermeyecek"

TÜGVA İstanbul İl Başkanı Emrullah Şanlan da "Terörist sevici İsveç, Stockholm büyükelçiliğimizin önünde kutsal Kur'an-ı Kerim'i alçakça ve asla kabul edilemez bir saldırı hedeflemiştir. Hiç usanmadan ve utanmadan mütemadiyen İslam'ın kutsal değerlerine saldırmaktan çekinmeyen terörist sevici Batı dünyası ve destekçileri bilmelidir ki Türkiye de size asla geçit vermeyecek. Dinine ve değerlerine, kıyamete kadar sahip çıkacak bir gençlik vardır." ifadelerini kullandı.

"Bu öyle bir gençliktir ki vatan, bayrak, din söz konusu olduğunda hiç şüpheye düşmeden, en öne atılmıştır ve atılacaktır." diyen Şanlan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu gençler Anadolu'nun her şehrinde her mahallesinde her köyünde bayrağını ve kutsalını başının üstünde taşımaktadır. İslam, barış ve kardeşlik dinidir. İslam hoşgörü ve merhamet dinidir. Kur'an, Allah'ın kelamıdır. Son kutsal kitaptır ve kıyamete kadar da Allah'ın güvencesi altındadır. Dokunulamaz, dokundurtmayacağız."

Bursa

Ulu Cami'de toplanan vatandaşlar, sabah namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okuyup dualar etti.

Namazın ardından Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bursa İl Temsilciliği üyeleri ile eyleme destek veren vatandaşlar, caminin bahçesinde bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan TÜGVA İl Eğitim Koordinatörü Abdullah Furkan Başol, Kur'an-ı Kerim'e alçakça ve asla kabul edilemez bir saldırının gerçekleştirildiğini söyledi.

İslam'ın barış ve kardeşlik dini olduğunu vurgulayan Başol, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İslam hoşgörü ve merhamet dinidir. Kur'an, alemlerin Rabb'i olan Allah'ın kelamıdır. Son kutsal kitaptır ve kıyamete kadar da Allah'ın güvencesi altındadır. Kutsal değerlerimize yapılan bu apaçık saldırının sonu apaçık hüsrandır. İnsanları cehaletten aydınlığa çıkaran yüce kitabımıza dönük her saygısızlık, insanlık suçudur ve kutsal kitabımızın yakılmasına izin vermek tek kelimeyle alçaklıktır. Bu haçlı zihniyeti ile yüzyıllar önce de savaştık şimdi de savaşıyoruz. Kıyamete kadar da savaşacağız. Dün olduğu gibi bugün ve daima mücadelemizi sürdüreceğiz. Yüce Allah bizimledir. Yüce kitabımız Kur'an başımızın tacı, yolumuzun rehberi, ümmetin kutsalıdır. Dokunulamaz, dokundurtmayız."