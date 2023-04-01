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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından taşınmaz satış ihalesi
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından taşınmaz satış ihalesi

01 Nisan 2023 Cumartesi 14:59
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından taşınmaz satış ihalesi

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından İstanbul'da Beyoğlu ilçesinde, İzmir'de Bornova, Buca, Çiğli ve Konak ilçelerinde bulunan taşınmazlar satışa sunuldu.

Taşınmaz satış ihaleleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Hol-2 Binasında 2183 Oda No'lu Encümen Toplantı Salonu'nda komisyon huzurunda 13 Nisan 2023 tarihinde ilan metninde belirtilen saatlerde gerçekleştirilecek.

İhaleye katılacak olanların, İzmir Büyükşehir Belediyesi Taşınmazlar Şube Müdürlüğünden aldıkları İhale İştirak Belgesi ile ihale günü en geç saat 14:00' te Hol-2 Binasında 2183 Oda No'lu Encümen Toplantı Salonu'nda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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