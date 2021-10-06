İzmir'de 85 adet kamu lojmanı satışa sunuldu

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 85 adet kamu konutunu satışa çıkardı.

Toprak Mahsulleri Ofisi, PTT ile Milli Piyango İdaresine ait olan toplam 85 adet lojmanın satış ihaleleri, 13 - 27 Ekim 2021 tarihleri arasında 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Binası Anadolu Caddesi 41/2 Bayraklı/İzmir adresinde gerçekleştirilecek.

Satış ihaleleri yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri Konak Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

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