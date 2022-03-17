İzmir'de toplu ulaşıma zam

İZMİR - İzmir'de toplu ulaşım ücretlerinde, 20 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere düzenleme yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı uyarınca, A Tarife kapsamında 4,70 TL olan tam biniş ücreti, 6,50 TL'ye çıkarıldı. 120 dakika içindeki ilk aktarma ücreti 1,20 TL, ikinci aktarma ücreti ise 90 kuruş olarak belirlendi. İlk binişten sonraki 120 dakika içinde, üçüncü ve sonraki aktarmalardan ücret alınmaması uygulamasının ise devam edeceği bildirildi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro-Tramvay ile TCDD-Büyükşehir ortaklığıyla işletilen İZBAN ve ESHOT denetimli İZTAŞIT araçlarına biniş tarifeleri, akaryakıt ve enerji fiyatlarına gelen artışlar nedeniyle yeniden düzenlendi. Tüm toplu ulaşım araçlarında geçerli olacak yeni tarifenin 20 Mart'tan itibaren geçerli olacağı duyuruldu. Sağlıklı ve sürdürülebilir toplu ulaşım hizmeti istikrarı için tarifelerin her ay TÜİK tarafından açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ışığında otomatik olarak güncellenmesi kararı alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı uyarınca, A Tarife kapsamında 4,70 TL olan tam biniş ücreti, 6,50 TL'ye çıkarıldı. 120 dakika içindeki ilk aktarma ücreti 1,20 TL, ikinci aktarma ücreti ise 90 kuruş olarak belirlendi. İlk binişten sonraki 120 dakika içinde, üçüncü ve sonraki aktarmalardan ücret alınmaması uygulaması devam edecek.



Yaklaşık iki yıldır aynı olan öğrenci biniş ücreti de 1,64 TL'den 2,20 TL'ye yükseltildi. Öğretmen ve 60 Yaş biniş ücreti ise 4,06 TL'den 5,60 TL'ye çıkarıldı. Öğrenci, Öğretmen ve 60 Yaş kartlarının, ilk binişten sonraki 120 dakika içinde aktarma ücretlerinden muaf olması uygulaması devam edecek. Aynı şekilde, 05.00-07.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli biniş hizmeti verilen Halk Taşıt uygulaması da sürecek. Diğer yolcu fiyat tarifeleri ise şöyle düzenlendi:



B FİYAT TARİFESİ



Çevre ilçelerde hizmet veren ve 120 Dakika Aktarma Sistemi'ne dahil olmayan hatlarda tam biniş ücreti 6,70 TL oldu. Öğrenci binişi 2,20 TL; indirimli öğrenci, öğretmen ve 60 yaş binişleri 5,64 TL olarak belirlendi. Bu hatlarda, 05.00-07.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında uygulanan yüzde 50 indirimli Halk Taşıt hizmeti de geçerli.



C FİYAT TARİFESİ



Halk arasında 'Gittiğin Kadar Öde' olarak bilinen bu tarifede ilk 10 km için tam biniş ücreti 6,12 TL, öğrenci ücreti 1,94 TL, indirimli öğrenci, öğretmen ve 60 yaş binişleri 4,92 TL oldu. 10 km'den sonra km başına tam binişlerde 16 kuruş, öğrenci binişinde 8 kuruş, öğretmen ve 60 yaş binişlerinde 12 kuruş alınacak. 120 Dakika Aktarma Sistemi'ne dahil olmayan bu tarifede, yüzde 50 indirimli Halk Taşıt hizmeti ise geçerli.



D FİYAT TARİFESİ



Güzergah uzunlukları fazla olan 760, 761, 795, 798, 835, 837 ve 883 numaralı hatlarda geçerli olan bu tarifede; tam biniş ücreti 14,34 TL; öğrenci ücreti 4,30 TL; indirimli öğrenci, öğretmen ve 60 yaş binişleri 9,60 TL oldu. 120 Dakika Aktarma Sistemi'ne dahil olmayan bu tarifede, yüzde 50 indirimli Halk Taşıt hizmeti ise geçerli.



E FİYAT TARİFESİ



Üniversite kampüslerinde ring yapan otobüslerde geçerli bu tarifede, tam biniş ücreti 6,50 TL; öğrenci ücreti 60 kuruş; indirimli öğrenci, öğretmen ve 60 yaş binişleri 5,60 TL oldu. 120 dakika aktarma sistemine dahil olan bu hatlarda, tam biniş yapanlar ilk aktarma için 1,20 TL, ikinci aktarma içinse 90 kuruş ödeyecek. 120 dakika içindeki üçüncü ve sonraki aktarmalar ise ücretsiz yapılacak. Yüzde 50 indirimli Halk Taşıt uygulaması, bu tarifede de geçerli.



F FİYAT TARİFESİ



Baykuş Hatları olarak bilinen ve gece yarısından sabaha kadar hizmet veren hatlarda tam biniş ücreti 14,34 TL, öğrenci ücreti 4,40 TL, indirimli öğrenci, öğretmen ve 60 yaş binişleri 11,30 TL oldu. Bu tarifede 120 dakika aktarma sistemi ve Halk Taşıt uygulaması geçerli değil.



G FİYAT TARİFESİ



Mavişehir, Alsancak Cumhuriyet Meydanı, Bornova Metro ve Şirinyer Aktarma Merkezi'nden Adnan Menderes Havalimanı'na çalışan 200, 202, 204 ve 206 numaralı hatlarda tam biniş ücreti 14,34 TL, öğrenci ücreti 9,56 TL, indirimli öğrenci, öğretmen ve 60 yaş binişleri 11,30 TL oldu. Bu tarifede 120 dakika aktarma sistemi ve Halk Taşıt uygulaması geçerli değil.