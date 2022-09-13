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İzmir Ekonomi Üniversitesi 3 Öğretim-Araştırma Görevlisi alacak

13 Eylül 2022 Salı 15:48
İzmir Ekonomi Üniversitesi 3 Öğretim-Araştırma Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca ilanda  nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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