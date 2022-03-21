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İzmir Ekonomi Üniversitesi 6 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
21 Mart 2022 Pazartesi 14:15
İzmir Ekonomi Üniversitesi 6 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Başvurular Üniversitemiz ilgili Fakülte Dekanlığı / Yüksekokul Müdürlüğü’ne son başvuru tarihine kadar (04.04.2022) şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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