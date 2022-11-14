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İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

14 Kasım 2022 Pazartesi 14:33
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Eğitim dili İngilizce olan İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 14.11.2022 14:35
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