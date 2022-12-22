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İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

22 Aralık 2022 Perşembe 14:42
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Eğitim dili İngilizce olan İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in madde 8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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