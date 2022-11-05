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Ä°zmir KarabaÄŸlar'da 3.480 mÂ² arsa satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
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Ä°zmir KarabaÄŸlar'da 3.480 mÂ² arsa satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

05 KasÄ±m 2022 Cumartesi 12:46
Ä°zmir KarabaÄŸlar'da 3.480 mÂ² arsa satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

BasÄ±n Ä°lan Kurumu ilan portalÄ± ilan.gov.trâ€™de yer alan duyuruya gÃ¶re;  Ä°zmir KarabaÄŸlar ilÃ§esi Bozyaka Mahallesinde bulunan 3.480 metrekare, ticaret-konut arsasÄ± aÃ§Ä±k artÄ±rma ile satÄ±lacak.

KÄ±ymeti 28.750.000,00 TL olarak tespit edilen arsanÄ±n birinci satÄ±ÅŸ ihalesi, 7 AralÄ±k 2022 tarihinde saat 15:20'de Ä°zmir Adliyesi Ek Bina GÃ¼ltekinler Plaza Zemin Kat Z11 MÃ¼zayede Salonunda gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

Birinci artÄ±rmada istekli bulunmadÄ±ÄŸÄ± takdirde ikinci ihale, 4 Ocak 2023 tarihinde yapÄ±lacak.

DetaylÄ± bilgi iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Ä°LAN.GOV.TR

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