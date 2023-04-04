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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor

04 Nisan 2023 Salı 13:59
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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’ne bağlı birimlerinde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan Ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” 18 (on sekiz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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