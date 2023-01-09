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İzmit Belediyesi'nden kiralık ticari işletmeler

09 Ocak 2023 Pazartesi 15:25
İzmit Belediyesi'nden kiralık ticari işletmeler

ilan.gov.tr'yer alan ilana göre; İzmit Belediyesi, 17 adet ticari işletmeyi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre, 19 Ocak 2023 tarihinde, Belediye Hizmet Binasının 9. katında toplanacak komisyon huzurunda yapılacak ihale ile kiraya verecek.

İhaleye katılmak isteyenlerin talep edilen evrakı 18 Ocak 2023 Çarşamba günü saat 16.00'ya kadar (posta ile gönderilen teklifler de dahil olmak üzere) İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.


 

İLAN.GOV.TR

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