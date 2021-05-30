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İzmit Körfezi yeniden deniz salyası ile kaplandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesi sahillerinde belediye ekiplerinin yaptığı temizlik çalışmalarının ardından bir süredir görülmeyen deniz salyası, yeniden etkili olmaya başladı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
30 Mayıs 2021 Pazar 15:56
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İzmit Körfezi yeniden deniz salyası ile kaplandı

İZMİT

İzmit Körfezi'nde yaklaşık 2 aydır görülen ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarıyla arındırılan deniz yüzeyi, yeniden deniz salyası ile kaplandı. Körfez ilçesi Yarımca sahilinde deniz yüzeyinde bulunan tabaka, sahil boyunca etkili oldu. Bazı deniz canlıları da bu tabakadan olumsuz etkilenirken, bir martının deniz salyasına saplandığı görüldü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından deniz süpürgeleri ve amfibik araçlarla yapılan çalışmaların ardından deniz yüzeyinden yaklaşık 400 ton deniz salyası toplanmış ve bu atıklar geri dönüşüm tesisinde bertaraf edilmişti.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Izmitİzmit KörfeziDeniz Salyası
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