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Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Personel alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
30 Nisan 2022 Cumartesi 10:48
Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Jandarma Genel Komutanlığı'na 9 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Başvurular 28 Nisan-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında online ortamda yapılacak. Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temin şartları ve diğer detaylar www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.kamuilan.sbb.gov.tr (T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı) internet sitelerinde yayımlanacak olan ‘‘Jandarma Genel Komutanlığı 2022 Yılı Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru İlan Metni”nde belirtilmiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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