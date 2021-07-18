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Jandarma ve MİT'ten FETÖ operasyonu; motor yatla kaçmak isterken yakalandılar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, Yunanistan'ın Simi (Sömbeki) Adası'na motor yatla kaçmaya çalışan 1'i kadın 3 FETÖ şüphelisi ile 4 organizatör yakalandı. İşlemleri tamamlanan 7 şüpheli, adilyeye sevk edildi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
18 Temmuz 2021 Pazar 17:25
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Jandarma ve MİT'ten FETÖ operasyonu; motor yatla kaçmak isterken yakalandılar

MUĞLA

İl Jandarma Komutanlığı ve MİT ekipleri, FETÖ üyesi 1'i kadın 3 kişinin, Marmaris'in kırsal Bozburun Mahallesi'nden Yunanistan'ın Simi Adası'na motor yat ile kaçacağı bilgisine ulaştı. MİT ve jandarma ekipleri, kara yoluyla kente gelen FETÖ şüphelileri T.K., H.Ç. ve Ü.Ç.'yi dün takibe aldı. Ardından harekete geçen ekipler; T.K., H.Ç. ve Ü.Ç. ile organizatör V.Ö., S.Ö., V.Ö. ve A.Y.'yı yakaladı. 7 kişi, İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilerek, ifadeleri alındı.

FETÖ şüphelilerinin, önceki yıllarda yargılandığı, serbest bırakıldığı ve dosyalarının istinaf mahkemesinde oldukları tespit edildi. Organizatörlerden S.Ö.'nün ise 'insan kaçakçılığı' suçundan sabıkası bulunduğu tespit edildi. Şüpheliler, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
JandarmaMİTFetö
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