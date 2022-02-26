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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 16 Öğretim Üyesi alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
26 Şubat 2022 Cumartesi 09:39
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 16 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) kadrolarına 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’inci Maddesindeki genel hükümler ve 30044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Elemanlarının Seçim, Atama, Yükseltme ve Görevlerine İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda, Ek çizelgede belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi (Prof., Doç., Dr.Öğr.Üyesi) alınacaktır.

Son başvuru tarihi 28 Mart 2022 olup, BAŞVURU ADRESİ: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Akademik Gelişim ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı 06805 Beytepe/Çankaya/Ankara Tel:0(312) 464 61 06/01"

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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