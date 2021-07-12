Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu 712 öğrenci alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Jandarma Genel Komutanlığının Muvazzaf Astsubay ihtiyacının karşılanması maksadıyla Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu 712 erkek öğrenci alacak.

Başvurular 12 Temmuz- 08 Ağustos 2021 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır.

Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temin şartları ve diğer detaylar; www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr adreslerinde yer alan “2021 yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) Öğrenci Başvuru Kılavuzu’nda belirtilmiştir.

Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu’nun öğrenci alım ilanına buradan ulaşabilirsiniz