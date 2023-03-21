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Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyeleri alacak

21 Mart 2023 Salı 15:10
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyeleri alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kadir Has Üniversitesi Fakülte kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi’nde belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak “Öğretim Üyeleri” alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 21.03.2023 15:14
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