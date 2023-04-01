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Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

01 Nisan 2023 Cumartesi 15:03
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Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Ortak Dersler Bölümü Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi’nde belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak “Öğretim Üyesi” alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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