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Kağıthane’de kaza

Kağıthane'de İETT otobüsü durağa çarptı

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
16 Ekim 2021 Cumartesi 18:27
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Kağıthane’de kaza

İSTANBUL (DHA) 

Kağıthane'de, yokuş yukarı seyir halindeyken freni boşaldığı iddia edilen İETT otobüsünün şoförü, aracın kayarak başka araçlara çarpmasını önlemek için boş durağa girdi.

Olay, Örnektepe Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Dersaadet Caddesi'nde 12.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yunus Emre Mahallesi-Şişli seferini yapan İETT otobüsü şoförü, Gazhane Yolu durağına bir yolcu bıraktıktan sonra harekete geçti. Bu sırada, iddiaya göre freni boşalan otobüs yokuş aşağı kaymaya başladı. 

Otobüs sürücüsü, arkadan gelen araçlara çarpmamak için direksiyonu sağa kırarak boş olan durağa girdi. Sürücünün otobüsü durdurmak için soğukkanlılıkla hareket ederek durağa çarptırması sayesinde olası bir facia önlendi. Kazada, otobüs ve durakta hasar oluştu.  Kaza sonrası, Okmeydanı yönüne kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Tamiri yapılan otobüsün kendi imkanlarıyla yoluna devam etmesinin ardından trafik normale döndü. 

Kazayı gören bir vatandaş, aracın duraktan hareket ederken frenlerinin tutmadığını belirterek, "Bir yolcusunu indirdi hiç bir sıkıntısı olmadan. Zaten durakta da yolcu yoktu. Durakta hasar meydana geldi. Herhangi bir can kaybı olmadı, buna şükür etti. Şoförümüz bir yolcusunu indirdikten sonra arabayı direk durağa kırdı. Zaten böyle yapmasaydı aşağı kadar giderdi ve büyük facia yaşanırdı" dedi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
KağıthaneİETTOtobüs Durağı
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