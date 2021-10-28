Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 16
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
ALTIN
553.53
DOLAR
9.55
STERLİN
13.14
EURO
11.08
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim...
Antalya Havalimanı'nın kapasitesi artıyor
Antalya Havalimanı'nın kapasitesi artıyor
Akademik Personel Alınacak 
Akademik Personel Alınacak 
TSK, Muvazzaf Subay alımı yapacak
TSK, Muvazzaf Subay alımı...

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
28 Ekim 2021 Perşembe 10:31
0 Okunma
Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

KAHRAMANMARAŞ - HAKKARİ'de askeri araç kazasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel'in (23) Kahramanmaraş'taki baba evine acı haber ulaştı.

Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel'in şehit olduğu haberine, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Altınyayla Mahallesi'nde oturan ailesine askeri yetkililer verdi. Aile bireyleri, aldıkları acı haberle gözyaşlarına boğuldu. 6 ay önce göreve başladığı, 10 gün önce de izne geldiği belirtilen şehit Selin’in fenalaşan babası Ergül ile annesi Selma'yı yakınları teselli etmeye çalıştı. Ailenin yakınları ve komşuları, taziye için Türk bayrakları asılan eve gelmeye başladı.

Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel, bugün ikindide Altınyayla Mahallesi Mezarlığı’nda törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraşa şehit Ateşi Düştü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Gaziantep ziyaretim, ekonomimiz için önemli
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Gaziantep ziyaretim, ekonomimiz için önemli
"Yeterli gıdaya erişim imtiyaz değil temel bir haktır"
"Yeterli gıdaya erişim imtiyaz değil temel bir haktır"
Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans