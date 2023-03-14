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Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 09.47'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

14 Mart 2023 Salı 10:06
Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem
Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşDeprem
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