Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 20
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.505,69
ALTIN
938,61
DOLAR
14,65
STERLİN
19,11
EURO
15,83
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Davulga Belediyesinden İş Makineleri Operatörü alacak
Davulga Belediyesinden İş Makineleri...
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 4 Öğretim Üyesi alıyor
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 4...
Karabük Üniversitesi 53 Sözleşmeli Personel alıyor
Karabük Üniversitesi 53 Sözleşmeli...

Kamara Deresi'ni kirleten tesis süresiz kapatıldı

Kamara Deresi'ni kirleten tesis, süresiz kapatılıp 1 milyon 799 bin lira ceza uygulandı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Nisan 2022 Pazartesi 17:18
Kamara Deresi'ni kirleten tesis süresiz kapatıldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Kamara Deresi'ni atıklarıyla kırmızıya boyayan geri dönüşüm tesisi süresiz, faaliyetten men edildi. Kasıtlı olarak arıtılmadan dereye su verildiği için firmaya kanundaki en üst sınırdan, 1 milyon 799 bin lira da para cezası uygulandı.

Kamara Deresi, bırakılan atıklar nedeniyle kırmızıya bürünerek Marmara Denizi'ne aktı. Önceki gün ortaya çıkan kırmızı görüntünün ardından İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile Marmaraereğlisi Belediye ekipleri harekete geçti. Ekiplerin dereden aldığı numuneler, incelemeler için laboratuvara gönderildi. İnceleme ve araştırma sonucu kirliliğe bölgede bulunan bir geri dönüşüm tesisinin neden olduğu belirlendi.Tesisin çevre kanunu kapsamında çevre izin ve lisans belgesinin bulunmaması ve çevreye atık sularını vermesi nedeniyle ilk etapta 500 bin lira ceza kesilerek faaliyeti durduruldu ve savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

SÜRESİZ KAPATILDI, EN ÜST SINIRDAN CEZA UYGULANDI

İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri bugün de tesis ve çevresinde incelemelerde bulundu. İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, ekiplerin gerekli incelemeyi yaptığını belirterek şöyle dedi:

"Bir tesisten kırmızı atık suyun dereye akıtıldığı tespit edildi. Tesiste yapılan denetimlerde tesisin Çevre İzin ve Lisans Belgesi'ne tabi olduğu halde lisansının olmadığı tespit edildi. Arıtılması gereken atık suyu direkt dereye deşarj ettiği için kanundaki en üst sınırdan kasıtlı olarak su arıtılmadan dereye akıtıldığı için 1 milyon 799 bin lira idari para cezası uygulandı. İşletme, süresiz olarak faaliyetten men edildi. Şu anda ekiplerimiz tarafından mühürleme işlemleri uygulanıyor. Ayrıca çevreyi kirlettiği için tesis hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Şu an tesisten dolayı kirlenen derede temizleme çalışması yapılmaya başladı. Bu dere Marmara Denizi'ne ulaşılıyor ve Marmara Denizi özel çevre koruma alanı yapılan kirlilik ile ilgili ceza, kanundaki en üst sınırdan uygulandı.  Analiz sonuçlarını bekliyoruz, ilk tespitlere göre kimyasal atık olmadığı belirlendi. Analiz sonuçları çıkınca kesin sonuç belli olacaktır. İmar planında yer kentsel çalışma alanı olarak görünüyor. Bu tesisin burada faaliyet yapması uygun değildir. O yüzden kalıcı olarak tamamen tesisin faaliyeti durduruldu."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kamara DeresiTesis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"2022 yılı haccına 37 bin 770 kardeşimiz gidecek"
"2022 yılı haccına 37 bin 770 kardeşimiz gidecek"
Bakan Varank: Milli teknoloji hamlesiyle yatıp, milli teknoloji hamlesiyle kalkıyoruz
Bakan Varank: Milli teknoloji hamlesiyle yatıp, milli teknoloji hamlesiyle kalkıyoruz
Bakan Kurum, Gebze Millet Bahçesi'nde incelemede bulundu
Bakan Kurum, Gebze Millet Bahçesi'nde incelemede bulundu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans