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Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcısı Alıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Kasım 2021 Cuma 11:26
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Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcısı Alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Kamu Denetçiliği Kurumunda Genel İdare Hizmetleri sınıfında açık bulunan 9'uncu derece kadrolarda görev yapmak üzere, sözlü sınav ile 20 adet Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcısı alımı yapılacak.

Kamu Denetçiliği Uzman ve Uzman Yardımcılığı, kariyer mesleği grubunda yer almakta olup, Kamu Denetçiliği Kurumunun görevlerinin yürütülmesi bağlamında başta idarenin işleyişi ile ilgili yapılan başvuruları incelemek ve araştırmak olmak üzere kurumun asli fonksiyonuna ilişkin görevleri yerine getirmekle sorumludur.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylardan 2020 veya 2021 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan (KPSS) ilanda belirtilen puan türlerinden en yüksek puandan başlamak üzere, alım yapılacak kadronun 4 katı kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacak.


Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcısı Alıyor
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