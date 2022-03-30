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Kamu İhale Kurumu 8 Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdam Edecek

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
30 Mart 2022 Çarşamba 14:58
Kamu İhale Kurumu 8 Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdam Edecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Kamu İhale Kurumu’nda istihdam edilmek üzere; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca, Kamu İhale Kurumu tarafından 11-12 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak sınav sonucuna göre tam zamanlı çalıştırılmak üzere 8 (sekiz) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Başvurular 4 Nisan 2022 tarihinde başlayacak ve 15 Nisan 2O22 tarihi mesai bitiminde sona erecektir,

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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