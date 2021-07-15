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'Kapadokya Kaplanları' Ömer Halisdemir'in kabrine koşuyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Temmuz 2021 Perşembe 14:00
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'Kapadokya Kaplanları' Ömer Halisdemir'in kabrine koşuyor

NEVŞEHİR - Nevşehir'de ‘Kapadokya Kaplanları’ sporcuları, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Çukurkuyu beldesindeki kabrine ulaşmak üzere koşu düzenledi.

İş insanları ve çeşitli meslek gruplarında çalışanlardan oluşan ‘Kapadokya Kaplanları’nın 20 üyesi, saat 05.30’da Nevşehir Belediyesi önünde bir araya geldi. Sporcular, burada Vali İnci Sezer Becel ve Belediye Başkanı Mehmet Savran tarafından Niğde'ye uğurlandı. Ellerindeki Türk bayrakları ile koşuya başlayan sporculara bir süre Başkan Savran ve Başkan Yardımcısı Furkan Feralan da eşlik etti.

Koşunun startını veren Vali Becel, Ömer Halisdemir'in 15 Temmuz ile özdeşleşen kahramanlardan olduğunu belirterek, “15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde 'Kapadokya Kaplanları' sporcularımız, şehit Ömer Halidemir’in kabrine koşacaklar. Bu vesileyle başta Ömer Halisdemir olmak üzere 15 Temmuz’da şehit olan 251 vatan evladımızı saygıyla rahmetle ve minnetle anıyoruz. Tüm gazilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kapadokya KaplanlarıNevşehirömer Halisdemir
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