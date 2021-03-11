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Kapadokya Üniversitesi 18 öğretim görevlisi alacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Mart 2021 Perşembe 12:59
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Kapadokya Üniversitesi 18 öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Kapadokya Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile  Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır. 

Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. 

Aranan özel ve genel şartlar, başvurusu süresi ve diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz.

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 11.03.2021 13:13
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