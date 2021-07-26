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Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alıyor 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Temmuz 2021 Pazartesi 10:32
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Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alıyor 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Kapadokya Üniversitesi öğretim üyesi dışındaki kadrolarına personel alımı yapacaktır. 

Öğretim elemanları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre istihdam edilecektir. 

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. 

Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 26.07.2021 10:33
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