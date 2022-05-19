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Kapadokya Üniversitesi Öğretim/Araştırma Görevlisi alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
19 Mayıs 2022 Perşembe 14:49
Kapadokya Üniversitesi Öğretim/Araştırma Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Kapadokya Üniversitesi’nin ilanda belirtilen belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

Son başvuru tarihi 31.05.2022 olup, adaylar tek bir kadro ilanına başvuruda bulunabilirler.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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