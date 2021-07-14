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Kapıkule’de gurbetçilerin ‘bayram’ yoğunluğu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:01
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Kapıkule’de gurbetçilerin ‘bayram’ yoğunluğu

EDİRNE - Kurban Bayramı ve yaz tatillerini geçirmek için yola çıkan gurbetçilerin, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye girişleri sürüyor. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ETSO) Recep Zıpkınkurt, gurbetçilerin kent ekonomisine de büyük katkı sağladığına dikkat çekerek, “Şehrin ekonomisine ciddi katkıları var gelen gurbetçilerimizin. Yemek ve konaklamak için şehirde vakit geçirmek istiyorlar. Tabii bu arada tarihi eserlerimizden ziyaret ettikleri yerler var. Dolayısıyla şehir işletmeleri bundan çok mutlu” dedi.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler yaz tatillerini ve Kurban Bayramı'nı ana vatanlarında geçirmek için çıktıkları sıla yolunda, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye girişleri sürüyor. Bayramda yakınlarıyla birlikte olmak için gelen gurbetçiler, yaz tatilini bir bölümünü aileleriyle birlikte geçirmek için önceden rezervasyon yaptırdıkları sahil bölgelerine gideceklerini belirtiyorlar. Gurbetçiler yaz tatili için en çok Antalya ve çevresini tercih ediyor. ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, Kapıkule’den giriş yapan gurbetçilerin kent ekonomisine de büyük katkı sağladığını söyledi.

‘ŞEHİR EKONOMİSİNE CİDDİ KATKILARI VAR’

Zıpkınkurt, özellikle son 2 yıldır yapılan çalışmalarla gurbetçilerin kent merkezine uğramalarının ardından yollarına devam ettiğini ifade ederek, “Ticaret ve Sanayi Odası olarak 4 yıldır stant kuruyoruz Kapıkule’de. Bunun yansımalarını bugün görüyoruz, geçen yıl da gördük. Şehrin ekonomisine ciddi katkıları var gelen gurbetçilerimizin. Bunlar yemek ve konaklamak için şehirde vakit geçirmek istiyorlar. Tabi bu arada tarihi eserlerimizden ziyaret ettikleri yerler var. Dolayısıyla şehir işletmeleri bundan çok mutlu” dedi.

‘BÜYÜK BİR ÖZLEM VARDI’

Almanya’dan gelip İzmit’e giden Fatma Balcı, özellikle korona sürecinde Türkiye’yi çok özlediklerini belirtti. Balcı, “Akrabalarımızı ziyaret edeceğiz. Hepsini çok özledik. Bu korona bizi çok bunalttı, hem vatanımızı hem de ailemizi çok özledik. Hepsinden uzak çok zor geçti bu süre. Büyük bir özlem vardı, çok şükür kavuştuk” diye konuştu.

‘KÖYÜMÜZ BURNUMUZDA TÜTÜYOR’

Fransa’dan gelen Dudu Özben de, ailesini çok özlediğini belirterek, “Türkiye’de 1 ay kalacağız, ailemizi ziyaret edeceğiz. Geçen sene koronadan dolayı gelememiştik, bu sene izinleri birleştirip geldik. Vatanımız, ailemizi çok özledik, köyümüz burnumuzda tütüyor” ifadelerini kullandı.

‘MİLYONLARCA İNSAN BU DÖNEMİ BEKLİYOR’

Almanya’dan gelen Hüseyin Güzel ise Avrupa’da milyonlarca insanın senenin bu ayını beklediğini dile getirdi. Güzel, “Memleketimize geldik çok mutluyuz. Milyonlarca insan senenin bu ayını bekliyor. Bir özlem var. Yollarda kalabalık, gelişler devam ediyor. Fransa, Belçika, Almanya bu hafta adeta akın ediyor. Kurban Bayramı'nı da burada geçirip sevdiklerimizle birlikte olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bayram YoğunluğuGurbetçilerKapıkuleEdirne
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