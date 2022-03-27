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Karabük Belediye Başkanlığı'ndan kiralık ticarethaneler

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
27 Mart 2022 Pazar 15:28
Karabük Belediye Başkanlığı'ndan kiralık ticarethaneler

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Karabük Belediye Başkanlığı 41 adet taşınmazı kiraya veriyor. İhale, 7 Nisan 2022 Perşembe günü Belediye Encümen salonunda Encümen huzurunda yapılacak.

İhale şartnamesi 100 TL bedel karşılığında Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden temin edilebilir. 36 ay ile 60 ay arasında değişen sürelerle kiraya verilecek taşınmazlar arasında iş yerleri, otopark, çay ocağı ve aile sağlığı merkezi gibi taşınmazlar bulunuyor.

İhale metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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